Достичь плоского живота могут помешать любимые многими напитки. Кроме того, они способны привести к ряду болезней.

Достижение плоского живота — общая цель фитнеса, и хотя упражнения важны, ваша диета также играет решающую роль. Эксперты в области здравоохранения, такие как Мо Янсон, доктор медицинских наук и врач общей практики, подчеркивают влияние некоторых высококалорийных продуктов на вашу талию.

Янсон рассказал порталу SheFinds, что одним из главных виновников являются сладкие напитки, в том числе газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки.

Эти напитки содержат добавленный сахар, который может привести к увеличению веса и образованию жира на животе. Чрезмерное употребление сахара, особенно из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, может привести к накоплению висцерального жира вокруг органов брюшной полости, что повышает риски для здоровья, такие как метаболический синдром и болезни сердца.

Более того, газированные газированные напитки могут вызвать чувство вздутия живота, создавая видимость увеличения желудка. Некоторые напитки также содержат избыток натрия, вызывающий временную задержку воды.

Чтобы добиться более плоского живота и улучшить общее состояние здоровья, эксперты рекомендуют ограничить или исключить из своего рациона сладкие напитки. Вместо этого выбирайте более здоровые варианты, такие как вода, травяной чай или несладкие напитки. Также разумно сократить количество добавленного сахара в свой рацион и сосредоточиться на цельных, сбалансированных продуктах, чтобы живот стал более здоровым и подтянутым.

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