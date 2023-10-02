Сладости, которые не дадут похудеть — диетолог назвал три худших варианта

Сладости употреблять можно, но важно наслаждаться ими в умеренных количествах.

Многие из нас сладкоежки, но очень важно знать, какие сладости могут привести к нежелательному увеличению веса.

SheFinds поговорили с Джейми Хики, личным тренером и дипломированным диетологом, который выделил три сладости, которые следует ограничить: пончики, молочные коктейли и шоколадные батончики.

1. Пончики. Пончики представляют собой тройную угрозу: в них много сахара, жиров и калорий. Всего один пончик может содержать от 200 до 400 калорий, не говоря уже о дополнительных начинках. Прилив сахара от пончиков может привести к еще большей тяге к сладостям и энергетическим сбоям.

2. Молочные коктейли. Какими бы заманчивыми они ни были, молочные коктейли могут стать калорийной бомбой, часто содержащей больше калорий, чем полноценный прием пищи. Они также содержат много сахара, иногда превышающее 100 граммов. Избыточный сахар со временем может привести к резистентности к инсулину, из-за чего вашему организму становится сложнее контролировать уровень сахара в крови и эффективно хранить жир.

3. Конфеты. Конфеты известны своей смесью сахара, жиров и пустых калорий. Они могут привести к перееданию из-за их приятного вкуса. Стандартный шоколадный батончик содержит около 200-300 калорий и содержит добавленный сахар, который может повысить уровень инсулина и способствовать накоплению жира.

Хотя время от времени наслаждаться этими лакомствами можно, важно употреблять их в умеренных количествах. Джейми Хики подчеркивает важность осознанных перекусов и умеренного включения этих сладких лакомств в сбалансированный рацион. Помните, что ваш диетический выбор играет важную роль в контроле вашего веса и общего состояния здоровья.

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