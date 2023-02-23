Как навести порядок в доме: 4 секрета идеальной хозяйки

Несмотря на наши усилия организовать дом, часто мы обнаруживаем, что наш труд быстро уходит назад. Взгляните на комод в прихожей, который всегда завален рекламными буклетами и счетами за электричество, или на кресло в гостиной, которое едва видно из-за горы одежды. Об этом сообщает «ВСВІТІ«. Чтобы ваш дом стал более чистым и уютным, вам нужно быть внимательными к своим действиям и …

Несмотря на наши усилия организовать дом, часто мы обнаруживаем, что наш труд быстро уходит назад. Взгляните на комод в прихожей, который всегда завален рекламными буклетами и счетами за электричество, или на кресло в гостиной, которое едва видно из-за горы одежды.

Об этом сообщает «ВСВІТІ«.

Чтобы ваш дом стал более чистым и уютным, вам нужно быть внимательными к своим действиям и избавиться от этих незначительных, на первый взгляд, но очень коварных привычек.

Бросать бумаги куда попало. Почтовые ящики часто завалены огромным количеством бумажной корреспонденции, но не все из нее действительно важно и нужно. Некоторые люди разбирают эту бумажную гору сразу, а другие просто оставляют ее по всей квартире, обещая себе выбросить ненужные письма и открытки как-то потом. Если вы относитесь ко второй категории, приучите себя складывать бумаги в одном месте. Или поставьте мусорное ведро туда, где обычно оставляете рекламу, флаеры и другой бумажный спам. Так вы точно будете своевременно избавляться от него.

Закидывать все в шкафы. Это «классический» метод уборки: в любой непонятной ситуации вы просто закидываете вещи в шкаф. Однако эта привычка не помогает организовать пространство и наладить порядок настоящим образом, а иногда даже мешает находить нужные вещи. Попробуйте другой подход и организуйте шкафы удобными органайзерами, не только для верхних полок, но и для нижних. С такой системой хранения вам не удастся просто закинуть что-то на полку — придется выбирать соответствующее отделение.

Бросание одежды на кресло в спальне. Это является распространенной проблемой для многих людей. После тяжелого дня, многим из нас лень аккуратно развешивать все по плечикам и убирать в ящики, поэтому мы оставляем одежду на стуле или в кресле.

Чтобы решить эту проблему, вы можете приобрести корзину для белья с крышкой. Это позволит вам скрыть грязную одежду от посторонних глаз во время визита гостей и держать корзину с открытой крышкой в остальное время, чтобы сразу же бросать туда вещи, которые нужно постирать. Вы особенно оцените этот метод, когда будете чувствовать себя слишком уставшим, чтобы даже поднять крышку. Важно помнить о том, чтобы поставить корзину в наиболее удобном для вас месте.

Покупка лишних вещей. Еще одна распространенная проблема заключается в покупке вещей, для которых нет места в кухне, гостиной, спальне или детской. В таком случае, возможно, пора бороться со своей любовью к шопингу.

Чтобы решить эту проблему, вы можете придерживаться простого правила: то, что вы покупаете, должно занять место того, что у вас уже есть. Например, если вы приобрели новый свитер, то одно из старых следует отдать на благотворительность. Такая полезная привычка поможет избежать загромождения пространства.

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