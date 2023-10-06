Как повысить эластичность кожи — дерматолог назвала лучшие способы

Существуют натуральные средства для кожи, которые сделают ее более эластичной.

С возрастом естественная эластичность нашей кожи имеет тенденцию уменьшаться, что приводит к ее провисанию.

Доктор Куна Рамдас, старший дерматолог больницы Каминени в Хайдарабаде, Индия, предложила в статье Health Shots ценную информацию о повышении эластичности кожи естественными способами.

Эластичность кожи – это способность кожи растягиваться и возвращаться в первоначальную форму. Потеря эластичности, называемая эластозом, приводит к обвисшей, морщинистой или кожистой коже. Такие факторы, как чрезмерное пребывание на солнце, способствуют солнечному эластозу. Однако существуют натуральные средства для улучшения эластичности кожи.

Вот семь эффективных способов естественным образом повысить эластичность кожи:

1. Защита от УФ-повреждений. Защитите свою кожу от вредных УФ-лучей, ежедневно используя солнцезащитный крем широкого спектра действия, даже в пасмурные дни. Наносите солнцезащитный крем повторно каждые два часа, когда находитесь на открытом воздухе.

2. Используйте ретиноиды. Ретиноиды, в том числе ретинол и третиноин, стимулируют выработку коллагена, улучшая текстуру и эластичность кожи. Используйте их правильно и сочетайте с тщательным использованием солнцезащитного крема.

3. Поддерживайте сбалансированную диету. Полноценная диета, богатая питательными веществами, витаминами и антиоксидантами, поддерживает выработку коллагена. Включите в свой рацион фрукты, овощи, нежирные белки и полезные жиры, не допуская обезвоживания.

4. Антиоксиданты местного действия. Средства по уходу за кожей с антиоксидантами, такими как витамин С, витамин Е и экстракт зеленого чая, нейтрализуют свободные радикалы и улучшают здоровье кожи.

5. Упражнения для лица: укрепляйте основные мышцы лица под профессиональным руководством, чтобы повысить упругость кожи.

6. Уделяйте приоритетное внимание сну и управлению стрессом. Спите 7–9 часов качественно и практикуйте методы снижения стресса, такие как медитация и йога, для укрепления здоровья кожи.

7. Используйте натуральные масла и увлажняющие средства. Натуральные масла, такие как жожоба, миндаль и масло ши, удерживают влагу, поддерживают барьерную функцию кожи и улучшают текстуру. Выбирайте увлажняющие средства, содержащие эти масла, особенно для сухой или чувствительной кожи.

Включение этих естественных подходов в свой ежедневный уход за кожей может помочь сохранить молодость и эластичность кожи. Не забудьте проконсультироваться со специалистами, прежде чем начинать какой-либо новый режим ухода за кожей.

Курсор писал, что дерматолог назвал два продукта, которые быстро и ощутимо улучшат состояние кожи.