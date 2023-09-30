Какие напитки увеличивают риск развития рака печени на 78%

Согласно последнему исследованию, употребление даже одной чашки сладкого кофе или чая в день может повысить риск развития рака печени. Этот факт подтвержден исследованием, проведенным на 90 тысячах женщин в постменопаузе, участвовавших в долгосрочном исследовании по женскому здоровью, начатом в начале 1990-х годов.

Ученые из Университета Южной Каролины следили за здоровьем участниц в течение 18 лет после того, как они заполнили анкеты о своем питании. Около 7% женщин из этой группы признались, что употребляют ежедневно одну или более порций напитков, содержащих сахар.

Всего 205 женщин из этой группы развили рак печени, симптомы которого могут включать усталость, потерю аппетита, плохое самочувствие, боль под ребрами и зуд кожи. Ученые выявили, что риск развития рака печени у женщин, потребляющих один или несколько подслащенных напитков в день, был выше на 78%. Также у тех, кто употреблял хотя бы один безалкогольный напиток в день, риск развития рака печени оказался на 73% выше по сравнению с теми, кто не употреблял сладкие напитки вообще.

Автор исследования, Лунган Чжао, подчеркивает, что результаты их исследования свидетельствуют о том, что употребление напитков, подслащенных сахаром, может быть потенциальным фактором риска развития рака печени.

Сахар в напитках увеличивает риск ожирения и диабета второго типа, которые, в свою очередь, считаются факторами риска для развития рака печени. Эти напитки также могут способствовать развитию сопротивления инсулину и накоплению жира в печени, что может негативно сказаться на ее здоровье. Исследователи настоятельно рекомендуют избегать добавления сахара в чай или кофе и, по возможности, заменить их водой, чтобы уменьшить риск развития рака печени.