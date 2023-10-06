Это беспроигрышный вариант как для вашего мозга, так и для вкусовых рецепторов.

Завтрак — важнейший прием пищи, который существенно влияет на общее состояние здоровья, особенно с возрастом.

Чтобы сохранить ясность ума после 40 лет, эксперты рекомендуют определенные продукты для завтрака. Диетолог Шери Бергер выделяет два лучших варианта: яйца и продукты, богатые омега-3, такие как рыба, орехи и семена.

1. Яйца — не только популярный вариант завтрака, но и очень питательные. Они содержат необходимые питательные вещества, такие как холин, B12, B6 и фолиевую кислоту, необходимые для здоровья мозга. Холин играет роль в регулировании памяти и настроения. Улучшите состав питательных веществ, добавив овощи, такие как лук, перец, шпинат, помидоры и грибы.

2. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, такой как лосось, тунец, форель и сардины, могут помочь замедлить снижение умственных способностей и снизить риск болезни Альцгеймера. Если вы не предпочитаете рыбу, рассмотрите возможность включения в свой завтрак продуктов, богатых омега-3, таких как семена чиа, семена льна, семена конопли, грецкие орехи и семена тыквы.

Включение в свой ежедневный рацион продуктов, полезных для мозга, таких как яйца и источники омега-3, может поддержать когнитивные функции и способствовать ясности ума с возрастом.

Курсор писал, что названа диета, которая в разы снижает риск развития деменции.