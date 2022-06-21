Китайские археологи нашли изысканные артефакты 3000-летней давности

Находки свидетельствуют о богатом воображении и высоком уровне мастерства людей, живших здесь в период 1600-800 гг. до н.э.

Команда археологов из Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета, Сычуаньского университета и других китайских научных учреждений обнаружила шесть так называемых жертвенных ям.

Находки были сделаны в известном археологическом месте Саншиндуй, древнем поселении на юго-западе страны. Находки свидетельствуют о богатом воображении и высоком уровне мастерства людей, живших здесь в период 1600-800 гг. до н.э.

Из жертвенных ям: китайские археологи нашли прекрасные артефакты 3000-летней давности

Культура Саньсинду получила свое название от укрепленного поселения в верхнем течении реки Янцзы. Археологи предполагают, что это был центр царства Шу во II тысячелетии до нашей эры.

Руины, занимающие площадь около 12 км2, были обнаружены случайно в первой половине прошлого века. На сегодняшний день при раскопках памятника было найдено более 50 000 реликвий. Однако никаких письменных источников или человеческих останков пока не обнаружено.

Наша редакция сообщила о том, что исключительные экзотические факты о внутренней ядре Земли. Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.

Ранее Курсор писал, что у нашей Вселенной обнаружен зеркальный двойник . Некоторые несоответствия в расчетах научной космической стабильности Хаббла натолкнули их на мысль, что наша Вселенная имеет двойника, состоящего из антиматерии.

Курсор также сообщил, что исследование Великобритании, которое было Вселенная в первое время после большого взрыва.

Напомним, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.