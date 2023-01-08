Китайские астрономы обнаружили более 100 новых скоплений звезд

Открытие ученых было представлено в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXi.

Рассеянные скопления (РС), образованные из одного и того же гигантского молекулярного облака, представляют собой группы звезд, слабо гравитационно связанных друг с другом. На сегодняшний день в Млечном Пути было обнаружено более 1 000 из них, и ученые все еще ищут еще, надеясь найти множество этих звездных группировок. Их детальное изучение может иметь решающее значение для улучшения нашего понимания формирования и эволюции нашей галактики.

Теперь группа астрономов во главе с Цинь Сонгмеем из SHAO сообщает об обнаружении 101 новой ОС в окрестностях Солнца. Открытие является результатом использования алгоритмов кластеризации pyUPMASK и HDSBSCAN на данных из Gaia Data Release 3 (DR3).

«В этой статье мы выполнили систематический слепой поиск РС на галактических широтах |b| ≤ 30◦ в пределах 500 пк от солнечной окрестности, выбирая различные размеры срезов в разных сетках расстояний с данными Gaia DR3. Наше исследование классификация не только отмечает новые кластеры, но также объединяет некоторые повторяющиеся или частично зарегистрированные кластеры», — пояснили ученые.

Команде Сонгмея удалось выявить 324 открытых скопления, 101 из которых ранее не регистрировались. Таким образом, открытие увеличило количество известных близлежащих (в пределах 1 600 световых лет от Земли) РС примерно на 45%. Что касается известных 223 скоплений, то их параметры были обновлены путем тщательного сравнения пространственного распределения и других свойств с предыдущим каталогом скоплений.

Среди вновь обнаруженных рассеянных скоплений имеется 19 пар РС общего происхождения, разница в возрасте которых составляет менее 30 млн лет. Более того, есть еще три группы, содержащие тройные РС, с пространственным разделением менее 65 световых лет и разницей в возрасте менее 10 млн лет. Астрономы предполагают, что эти триплеты образовались вместе из одного молекулярного облака.

По словам ученых, что многие близлежащие ОС с большими пространственными масштабами были обнаружены впервые с использованием их подхода «нарезки». Они подчеркнули, что их метод поэтому очень эффективен для поиска близлежащих ОС с большим пространственным распределением. Он также показал, что многие рассеянные скопления имеют протяженную внешнюю структуру.

Ученые добавили, что необходим более подробный анализ, чтобы пролить больше света на свойства новооткрытых ОС, такие как функция масс и динамические состояния. По их словам, дополнительные спектроскопические данные для звезд-членов будут иметь первостепенное значение для определения динамической и химической эволюции этих скоплений.

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