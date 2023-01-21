Количество звезд, которые мы видим невооруженным глазом, существенно уменьшилось: в чем причина

Астрономы-любители и ученые 12 лет исследовали звездное небо и считали звезды. За это время они установили, что яркость неба ежегодно падала примерно на 10%.

В последнее десятилетие количество звезд в небе, которые люди могут увидеть невооруженным глазом, резко сократилось. Все из-за светового загрязнения.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что яркость света на планете с 2011 года постоянно растет. Астрономы-любители и ученые 12 лет исследовали звездное небо и считали звезды. За это время они установили, что яркость неба ежегодно падала примерно на 10%.

Это означает, что ребенок, который ныне родился в местности, где было видно 250 звезд, вероятно, через 18 лет увидит там же меньше 100 звезд.

«Смотря на ночные изображения и видео Земли с Международной космической станции, люди обычно поражены красотой городских огней, напоминающих огоньки на елке. Они не воспринимают это изображение как загрязнение. Это как любоваться красотой радужных цветов, которые образует бензин на воде, и не признавать, что это химическое загрязнение», — заявил исследователь Фабио Фальчи.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет. Полное исчезновение самого древнего из всех, Тихого океана, приведет к объединению нескольких материков в один огромный суперконтинент.

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Сообщалось, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.