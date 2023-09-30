Кот спел грузинскую песню и стал звездой сети

В комментариях к видео пользователи заподозрили, что питомца напоили.

Кот спел грузинскую песню и стал популярным среди пользователей сети.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", - подписал видео автор.

В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы. Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.

В комментариях многие заметили, что кот исполняет не просто грузинские песни, а застольные мелодии.

«Дала послушать своего кота, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», — пошутила пользователь.

"Да у него даже морда грузинская", - отметил еще один комментатор.

"Я даже под него станцевал", - написал другой пользователь.

За сутки видео набрало 130 тысяч просмотров, собрало 3,6 тысяч ретвитов и более 11 тысяч «лайков».

Как информировал Курсор, если вы заметили, что кот на подоконнике начал «стрекотать» и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, — просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен. Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Также Курсор сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.

До этого мы сообщали, как правильно расшифровать мяуканье кота. Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные.