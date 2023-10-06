Лучшие добавки для сердца — эксперт из Индии выделила топ-5

Эти добавки станут опорой вашей сердечно-сосудистой системы.

Если вы хотите уделить приоритетное внимание здоровью своего сердца, рассмотрите возможность включения этих пяти основных добавок в свой рацион. Наше сердце неустанно работает, чтобы поддерживать нас, и очень важно проявлять к нему немного любви. В современном быстро меняющемся мире может быть сложно получить все необходимые питательные вещества исключительно из нашего рациона, что делает добавки ценным дополнением.

Health Shots обратилась к эксперту по питанию Кавите Девган, чтобы узнать о лучших добавках для здоровья сердца, необходимых организму для правильного функционирования.

Добавки для здоровья сердца играют жизненно важную роль в снижении риска сердечных заболеваний, поддержании стабильного артериального давления, обеспечении здорового сердцебиения и уменьшении воспалений — совокупности факторов, имеющих решающее значение для счастливого сердца.

Итак, на какие добавки для здоровья сердца вам следует обратить внимание?

1. Жирные кислоты омега-3. Они контролируют уровень триглицеридов, уменьшают воспаление и поддерживают здоровое сердцебиение. Вы можете найти их в жирной рыбе или выбрать высококачественные добавки с рыбьим жиром.

2. Магний. В мире, наполненном стрессами, магний действует как средство от сердечного стресса. Он расслабляет кровеносные сосуды, снижает кровяное давление и предотвращает образование бляшек.

3. Витамин D. Помимо крепких костей, витамин D необходим для здоровья сердца. Он поддерживает функцию кровеносных сосудов и снижает риск сердечных заболеваний.

4. Фолиевая кислота. Этот невоспетый герой расщепляет гомоцистеин, аминокислоту, которая может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это помогает поддерживать здоровый пульс.

5. Селен: антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, селен предотвращает окислительный стресс в сердце и помогает функции щитовидной железы.

Помните, что эти добавки могут быть мощными союзниками, но они не должны заменять здоровое питание и регулярные физические упражнения. Всегда консультируйтесь с медицинским экспертом, прежде чем добавлять новые добавки в свой рацион, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим конкретным потребностям в отношении здоровья. Забота о своем сердце — это акт любви к себе, и с помощью этих добавок вы сможете уделить ему внимание, которого оно заслуживает.

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