Медики назвали 5 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе

Они содержат меньше всего углеводов, что важно для людей с хроническими заболеваниями.

Иногда ограничение потребления углеводов может быть полезным, несмотря на то, что они являются важными источниками энергии для организма.

Об этом говорится в статье "Eating Well".

Шпинат содержит большое количество железа, кальция, магния, калия и витаминов. Он также является хорошим источником фолатов, клетчатки и антиоксидантов. Альфа-липоевая кислота, антиоксидант, присутствующий в шпинате, помогает уменьшить симптомы заболеваний, связанных с обменом веществ и диабетической нейропатии.

Капуста богата витаминами, минералами и селеном, необходимым для синтеза антиоксидантных ферментов в организме. Антиоксидантные ферменты помогают предотвратить повреждение клеток.

Приготовление цветной капусты в виде стейков является гениальным и полезным способом приготовления. Этот овощ богат фолатами, калием, клетчаткой, а также витаминами С и К. Он также содержит протокатехиновую кислоту, биодоступный антиоксидант, который благотворно влияет на здоровье сердца.

Кабачки являются отличным источником витамина С, калия и фолатов. Они низкокалорийные и содержат клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения. Благодаря низкому содержанию углеводов, они не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Артишоки - отличный выбор, если помимо ограничения потребления углеводов, вы также хотите получить достаточное количество клетчатки. Артишоки содержат более 8 граммов клетчатки на чашку сердцевины, что делает их одним из самых богатых овощей в этом питательном веществе, согласно данным USDA.

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