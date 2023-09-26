Мужчина купил 24 одинаковых билета в лотерею и выиграл – какую сумму он получил

Он рассказал, имеет ли какие-то планы касательно своего огромного выигрыша.

Житель Вирджинии купил 24 билета с номерами 8-8-8-8 для одного и того же розыгрыша Pick 4 и в итоге выиграл в общей сложности 120 000 долларов.

Об этом сообщает UPI.

Деннис Фирс из Чесапика приобрел одинаковые билеты в магазине 7-Eleven. Комбинация чисел оказалась выигрышной и принесла ему 24 главных приза по 5 000 долларов США, что в общей сложности составило 120 000 долларов США.

По его словам, он пока что не строил никаких планов относительно своего выигрыша.

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