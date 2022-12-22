На дне Тихого океана неожиданно нашли «затерянный город»

Ученые проводили экспедицию возле глубоководного хребта к северу от Гавайских островов, во время чего обнаружили «дорогу из желтого кирпича». Это место расположено в пределах Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (PMNM).

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи на судне «Наутилус» изучали морское дно Тихого океана на глубине до 3 тысяч метров, что детально фиксировали на видеокамеру. В процессе они неожиданно заметили «дорогу из желтого кирпича», вызывающую ассоциации с Атлантидой, но действительное объяснение более прозаично.

Это место находится на вершине подводной горы Нутка, примерно на глубине тысячи метров. Дно этого «горного озера», находящееся на дне океана, выглядит чрезвычайно сухим.

По словам ученым, дно этого озера напоминает «запеченную корку», которую словно можно снять. Дело в этом, что в этом месте произошел раскол вулканической породы, последствия чего напоминают кирпичи, чем они на самом деле не являются.

По всей видимости, удивительные 90-градусные трещины возникли вследствие нагрева и охлаждения, спровоцированных многочисленными извержениями на этом обожженном участке земли. При первом рассмотрении «дорога из желтого кирпича» производит впечатление тропинки в Атлантиду или другое легендарное место.

Тем не менее ученые все равно находят некий шарм в этом открытии, потому что следование по «дороге из желтого кирпича» – символ пути к скрытой геологии нашей планеты.

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