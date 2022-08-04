На спутнике Сатурна обнаружены благоприятные условия для жизни

Ученые из Массачусетского технологического института предполагают, что на спутнике Сатурна может существовать жизнь, потому что там есть подходящие для этого условия.

Американские исследователи проанализировали ледяной панцирь спутника Сатурна и предположили, что на небесном теле может существовать жизнь.

Об этом сообщает Science.

Ученые разработали модель, которая точно описывает соленость океана, океанские течения и как геометрия льда влияет друг на друга. После этого они изменили ее, чтобы та максимально точно воспроизвела свойства льда Энцелада. Результат удивил ученых, ведь он показал, что соленость вод спутника Сатурна меньше, чем в океанах Земли.

Они заявили, что более соленые океаны скрываются под более толстым слоем льда на полюсах спутника, тогда как на экваторе лед тоньше, а вода под ним менее соленая. А соленость вод Энцелада составляет приблизительно 30 г соли на 1 кг воды (океаны Земли имеют соленость 35 г).

По словам исследователей, со дна океана Энцелада еще исходит некоторое тепло, что может свидетельствовать о существовании тепловых источников. Ученые не исключают того, что эти условия являются благоприятными для некоторых форм жизни.

«Курсор» писал ранее, что существует множество теорий о том, как на нашей планете появилась жизнь и этот вопрос до сих пор остается одним из самых глубоких в науке. Американские ученые в ходе исследование предложили еще один вариант.

Еще мы писали, что ученые считают, что на других планетах нашей системы могут быть условия, необходимые для поддержания жизни.