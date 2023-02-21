Назван способ отмыть сковородку до блеска за 10 минут

Просто формула из ингредиентов, которые есть у каждого на кухне, вернет сковороде красивый вид, как будто вы только приобрели ее в магазине.

Если ваша сковородка после праздников выглядит не «парадно», то ловите способ быстро ее отмыть без едкой химии и часов трения.

Советом делится портал Woman Life.

Грязную сковороду переверните, на нижнее основание насыпьте чайную ложку соли, чайную ложку соды и чайную ложку моющего средства. Все тщательно распределите по наружной поверхности (дно и стенки).

Обложите сковороду бумажными салфетками, залейте 100 мл уксуса и оставьте на 5-7 минут. После этого достаточно просто все стереть и ополоснуть сковороду теплой водой.

Такая просто формула из ингредиентов, которые есть у каждого на кухне, вернет сковороде красивый вид, как будто вы только приобрели ее в магазине.

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