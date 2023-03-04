Назван завтрак, который очистит организм от токсинов и поможет похудеть

Правильный завтрак позволит не только обеспечить сытость и бодрость на долгое время, но и постепенно убрать лишние килограммы.

Медики сходятся во мнении, что завтракать должны все, плотный и сытный завтрак поможет поддерживать метаболические процессы в норме, избавляться от токсинов и без лишних усилий следить за фигурой

Об этом пишет zerkalo.

Завтрак должен также содержать продукты, которые являются источниками витаминов и минералов, необходимых для повышения обмена веществ организма. Эксперты поделились идеей полезного завтрака, который устраняет токсины, накопленные в системе. Он также вымывает вредные примеси из организма и обеспечивает чистый кишечник. Этот рецепт защитит вас от запоров, поможет сжигать жир и калории и стабилизирует вес. Вы можете потерять от 3-5 кг веса, если используете этот рецепт для завтрака в течение 30 дней.

Кроме того, такой завтрак очень полезен для ваших волос, кожи и ногтей.

Вам понадобится: овсянка — 2 ст.л, чашка нежирного йогурта, чайная ложка какао, столько же семян льна. штучек 5 свежих слив (можно брать замороженные).

Приготовление полезнейшего завтрака не зайдем много времени, но делать это нужно с вечера. И так, залейте сливы около 100 мл горячей воды. Оставьте на 10 минут, а тем временем в другой миске смешайте овсяные хлопья, какао и льняное семя — залейте обезжиренным йогуртом и хорошо перемешайте. Теперь порежьте смоченные сливы на мелкие кусочки и добавьте их в смесь. С помощью блендера смешайте все ингредиенты и поставьте полученную смесь в холодное место.

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