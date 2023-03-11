Названа лучшая замена молочным продуктам для более здорового кишечника

Существует множество причин, по которым вы хотите отказаться от употребления молочных продуктов, особенно если вы беспокоитесь о своем пищеварительном здоровье.

К счастью, есть одна вкусная альтернатива молоку, которая, по мнению экспертов, может творить чудеса с пищеварением.

Чтобы найти лучшую альтернативу молочным продуктам для здоровья кишечника, SheFinds поговорили с диетологами Мэри Сабат и Сасом Парсадом.

Кокосовое молоко/кокосовый кефир

Если миндальное и овсяное молоко вам не по вкусу, попробуйте полезное для кишечника кокосовое молоко. Мало того, что оно вкусное, но оно также легко воздействует на вашу пищеварительную систему. На самом деле, оно может даже помочь восстановить баланс микробиома вашего кишечника. «Кокосовое молоко — отличный вариант для тех, у кого проблемы с пищеварением, поскольку оно легко усваивается и богато лауриновой кислотой, обладающей антимикробными свойствами, которая помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника», — говорит нам Парсад.

Сабат предлагает сделать еще один шаг и попробовать кокосовый кефир. Она описывает это как «ферментированный напиток из кокосового молока, богатого полезными бактериями и дрожжами», отмечая, что «эти организмы, как известно, помогают улучшить баланс бактерий в пищеварительном тракте».

Когда вы сочетаете кефир, богатый пробиотиками, с полезными свойствами кокосового молока, не содержащим молочных продуктов, вы окажетесь на пути к здоровому кишечнику. Сабат даже говорит, что исследования показывают, что «кокосовый кефир может помочь улучшить пищеварение, уменьшить воспаление и бороться с токсинами в кишечнике».

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