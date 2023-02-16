Названы дешевые продукты, которые могут помочь сжечь жир на животе

Как вы, возможно, уже знаете, похудение требует внесения некоторых изменений в вашу жизнь.

Если вы хотите избавиться от лишнего жира на животе, тренировки не должны быть единственной вашей целью. Есть и другие факторы, которые вы также должны учитывать. Возьмем, к примеру, употребление более питательной пищи, употребление жидкости и достаточное количество сна.

Как пишет портал SheFinds, поговоривший на эту тему с экспертами, есть определенные продукты, такие как зеленый чай, овес и корица, которые чрезвычайно полезны для уменьшения жира на животе.

Зеленый чай

Зеленый чай — отличный способ ускорить процесс сжигания жира в организме. По словам доктора Джорджевича, «основной компонент зеленого чая [галлат эпигаллокатехина, также известный как EGCG] является сильным антиоксидантом, противовоспалительное действие которого научно доказано. ECGC подавляет экспрессию воспалительных цитокинов в организме».

Овес

Одна из основных причин того, что овес или овсянка полезны для похудения, заключается в том, что он имеет низкую плотность калорий, а это означает, что «отношение объема к калориям для этой конкретной пищи довольно низкое», объясняет Ричардс.

Овсянка также богата клетчаткой. Клетчатка будет держать вас сытым в течение дня, так что позже вы не будете чувствовать необходимости перекусывать. «Содержащаяся в овсянке клетчатка насыщает вас быстрее и на более длительный период времени, — подчеркивает Ричардс. — Это помогает предотвратить переедание позже в результате плотной и бедной питательными веществами пищи, которая быстро обрабатывается и заставляет вас чувствовать себя голодным вскоре после еды».

Корица

Наконец, корица — это не только отличный ингредиент для добавления в кофе или овсянку, но и противовоспалительное средство, ускоряющее обмен веществ.

«Корица в кофе уменьшает воспаление и гипергликемию и увеличивает сжигание жир», — объясняет доктор Комова. — Корица — натуральный подсластитель с сильным и потрясающим вкусом»,

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