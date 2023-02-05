Названы худшие напитки с высоким содержанием сахара, которые мешают похудеть

Здоровая потеря веса зависит не только от пищи, которую вы едите; это также о напитках, которые вы пьете каждый день.

Хотя мы все знаем, что, вероятно, лучше пить воду, чтобы оставаться здоровым и гидратированным, у вас может возникнуть соблазн выпить несколько сладких напитков в течение дня. К сожалению, есть несколько видов напитков, которых следует избегать из-за высокого содержания в них сахара и кофеина.

SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Барбарой Коваленк, Кэтрин Карнац и Джесси Федер, чтобы узнать о некоторых из худших напитков с высоким содержанием сахара, которые могут затормозить ваши цели по снижению веса.

Газировка

Помня о том, сколько газированных напитков вы пьете, вы можете значительно снизить потребление сахара. Эксперты в области здравоохранения, такие как Коваленко, говорят, что женщинам старше 40 лет следует избегать газированных напитков.

«Газировка содержит большое количество добавленного сахара, что может привести к увеличению веса и повышенному риску хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, — объясняет она. — Кроме того, газированные напитки, как известно, вносят большой вклад в эпидемию ожирения и связаны с повышенным риском развития определенных видов рака. Проще говоря, газированные напитки содержат пустые калории, и их следует избегать как можно чаще, насколько это возможно».

Алкогольные напитки

Коваленко советует дважды подумать, прежде чем выпивать следующую бутылку пива или потягивать второй бокал вина.

«Чрезмерное употребление алкоголя может привести к целому ряду негативных последствий для здоровья, включая заболевания печени, рак и зависимость. Алкоголь также может нарушить баланс химических веществ в мозге, что приведет к перепадам настроения, депрессии и тревоге, — говорит Коваленко. — Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя также может привести к зависимости и негативно повлиять на отношения, работу и общее качество жизни».

Молочные коктейли

И последний напиток, который такие эксперты, как Федер, предлагают исключить из своего рациона, — это молочные коктейли. «Молочные коктейли содержат большое количество сахара, вредных для здоровья жиров и очень большое количество калорий. Обычно их готовят из цельного молока, мороженого и множества других вредных для здоровья добавок, — объясняет Федер. — В одном молочном коктейле можно получить около половины [дневной] калорийности. Более чем вероятно, что они приведут к увеличению веса и другим негативным последствиям для здоровья, таким как диабет и сердечные заболевания».

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