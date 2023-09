Названы лучшие перекусы перед сном, которые не приведут к набору веса

Многие считают, что перекусывать перед сном можно только овощами и фруктами. Но куда полезнее для здоровья и безопаснее для фигуры есть белковые пр...

Всем известно, что есть на ночь вредно и для здоровья, и для фигуры. Но ложиться спать на голодный желудок еще хуже, говорят врачи, ведь далеко не все могут поесть за три часа до сна, а потому перекусывать приходится тогда, когда на это есть время. Эксперты назвали лучший перекус перед сном, который не станет причиной появления лишнего веса.

Об этом пишет Eat This, Not That!

Если перед сном хочется есть, то стоит отдать предпочтение тем продуктам, которые содержат много протеинов. Белок применяется организмом для того, чтобы восстанавливать ткани. И он гарантировано не станет причиной образования лищнего жира на талии, уверяют специалисты.

Медики объясняют, что процесс восстановления особенно активно происходит именно в ночное время суток. Когда человек ложится спать голодным, то часто протеинов не хватает для того, чтобы выполнять все необходимые восстановительные работы.

В связи с этим перекусывать перед сном врачи рекомендуют яйцами, нежирным мясом, рыбой, а также соевыми или кисломолочными продуктами.

