Названы причины мужского облысения - ученые сделали важное заявление

Ученые провели новое исследование и обнаружили нечто интересное.

Специалисты выяснили, почему некоторые мужчины имеют роскошную шевелюру даже в старости, а другие начинают лысеть в 20 лет. Оказалось, многое зависит от наследственности.

Об этом пишет Nature.

Авторы нового исследования обратили внимание на новые, более редкие мутации, ассоциированные с потерей волос. Они пришли к выводу, что генетическая причина потери волос может быть более сложной, чем предполагалось ранее. Ученым пришлось установить точную последовательность ряда генов и применить специальные методы анализа данных, прежде чем сделать какие-то выводы.

В результате им удалось выделить пять генов: EDA2R, WNT10A, HEPH, CEPT1 и EIF3F. Первые два и раньше считались кандидатами на роль "виновников облысения", но вот три последние гены – HEPH, CEPT1 и EIF3F – это достижение авторов новой статьи. Хотя раньше их считали только участниками развития и роста волос.

Ранее "Курсор" писал о том, что исследователи назвали напитки, которые приводят к облысению у мужчин. Китайские эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили, употребление каких напитков в большом количестве может повысить риск облысения у мужчин. Их чрезмерное употребление ухудшает питание фолликула.

Также мы сообщали, что были названы продукты, которые провоцируют выпадение волос. Продукты, которые мы едим каждый день, оказывают влияние на здоровье тела и внешний вид. По словам трихологов Амры Салем и Яннис Джанцидес, некоторые могут даже помочь в профилактике облысения.