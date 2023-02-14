Названы продукты, которые повышают уровень артериального давления до опасного уровня

Есть некоторые менее очевидные продукты, которые вы любите, но они могут привести к повышению уровня артериального давления до опасного уровня.

Гипертония, или высокое кровяное давление, — это одна из причин развития болезней сердца, возникновения инсульта и инфаркта. В целом мясо считается полезным продуктом, но всё зависит от его вида. Например, красное мясо (говядина и т.п.), как отмечает NHS, содержит много белка, витаминов, минералов.

Но такие разновидности мясных продуктов, как ветчина, сосиски, наоборот, могут навредить организму. Они повышают риск развития гипертонии, поэтому по возможности их нужно избегать.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале клинического питания, красное мясо может повысить артериальное давление на 17 %. В этом исследовании принимали участие 44 616 женщин из Франции. Выяснилось, что хуже всего ситуация с повышенным давлением была у тех, кто ел пять или больше порций красного мяса в неделю.

Более того, в статье, опубликованной в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, говорится, что всего 50 г мяса каждый день вполне хватит для повышения риска развития гипертонии.

Причина, по которой ветчина, сосиски повышают вероятность развития гипертонии — в том, что в них содержится много соли.

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