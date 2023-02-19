Названы простые продукты, которые помогут убрать неприятный запах из холодильника

Неприятный запах из холодильника вызывает дикое желание выбросить и продукты, и сам холодильник. Но есть гораздо более здравые методы решения вопроса.

Часто в холодильнике начинает портиться пища, особенно овощи, фрукты и молочные продукты, в результате чего образуются бактерии, которые провоцируют неприятные запахи. Нужно все продукты тщательно проверить, испорченные — выбросить, холодильник — вымыть. А также можно положить на полки специальные природные поглотители неприятного запаха.

Подробнее об этом информирует сайт prostoway.com.

Рекомендуется размещать поглотители запахов на полках холодильника сразу после его очистки, чтобы предотвратить внезапное появление неприятных запахов. Если вы забыли об этом, то не стоит переживать, поскольку средство обязательно справится с посторонними запахами, но потребуется немного больше времени.

Наиболее эффективный способ борьбы со смрадом в холодильнике — использование кожуры апельсина или любого другого цитруса. Разложите их на полках и дверцах холодильника, и постепенно меняйте на свежие.

Чтобы избавиться от резкого запаха, можно поставить в холодильник чашку со спиртом и оставить ее там на ночь. Утром неприятные запахи должны пропасть, а спирт следует вылить в раковину, так как для других целей он стане непригодным.

Еще один хороший способ — разместить на полке блюдце с лимоном, разрезанным на кольца и посыпанным пищевой содой. Это также может занять около 12 часов, чтобы средство поглотило запахи в холодильнике.

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