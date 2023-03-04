Названы пять привычек, которые помогут сбросить лишний вес в любом возрасте

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что способ жизни человека влияет на вес больше, чем генетика,

Если вы хотите сбросить вес без диет и отказа от любимых продуктов, постарайтесь пересмотреть свои ежедневные привычки. Небольшая коррекция образа жизни может преобразить вашу фигуру, уверяют диетологи.

Об этом пишет ukrhealth.net.

Не пропускайте завтрак. Это важно для быстрого метаболизма. Эксперты советуют принимать пищу утром в первые 40 минут после пробуждения. Также завтрак должен состоять из блюд, содержащих белок и ненасыщенные жиры. При этом правильный завтрак не только поддерживает вас в форме, но и способен снизить риски развития диабета, сердечных заболеваний и даже некоторых форм рака.

Пейте как можно больше. Часто люди, желающие похудеть не могут распознать голод и чувство жажды. Поэтому, если часто пить воду, то можно снизить потребление лишних калорий. Также достаточное количество жидкости в день положительно сказывается на метаболизме.

Будьте активнее. Даже если у вас сидячая работа, выделяйте хоть немного времени на упражнения. Например, каждый час, независимо от того, чем вы занимаетесь, возьмите за правило 6-10 минут уделять гимнастике или ходьбе. Ученые пришли к выводу, что даже 6 минут будет достаточно для того, чтобы разогнать метаболизм. Тогда на протяжении следующих 54 минут организм более тщательно перерабатывает калории и запасы жира в энергию.

Кушайте медленно. Это даст возможность вовремя почувствовать сигнал о насыщении организма. Если придерживаться данного правила, то вскоре можно заметить, что организму нужно мало еды, говорят эксперты.

Хорошо высыпайтесь. Люди, которые постоянно не высыпаются, становятся более подвержены проблемам с сердцем, сосудами и даже раку. Кроме того, нехватка сна ведет к набору лишнего веса и нарушению метаболизма.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.