Очень быстро растет: в Тихом океане появился новый остров

Ученые обнаружили, что на юго-западе Тихого океана из-за вулканической активности образовался новый остров, который уже детально сфотографировали.

За «рождением» нового участка суши наблюдали сотрудники Земной обсерватории. Еще в начале этого месяца была зафиксирована вулканическая активность – произошло пробуждение одного из вулканов и извержение лавы в океан, что подняло шлейфы пепельного дыма.

Об этом сообщает Futurism.

Примерно спустя 11 часов исследователи заметили появление нового острова на океанической поверхности, что зафиксировал наземный фотосканер (OLI-2). Снимок получился настолько детализированным, что можно увидеть в естественных цветах весь остров.

Его место появления имеет самую высокую плотность морских вулканов на нашей планете. Между Новой Зеландией и Тонгой размещена подводная гора под названием Хоум-Риф. Она находится в месте схождения сразу трех тектонических плит, в том числе самой гигантской – Тихоокеанской плиты, площадь которой равняется как минимум 64 миллионам квадратных километров.

A New Island Just Appeared in the Pacific Ocean https://t.co/FKYPE5Qk2j pic.twitter.com/ZhMg5i6Syq — New Samurais (@newsamurais) September 23, 2022

Ученые продолжительное время наблюдали за новым участком земли и установили, что тот растет чрезвычайно быстрыми темпами. Первые замеры произвели 14 сентября – тогда площадь составила около 13 квадратных километров, и остров возвышался на 10 метров над уровнем моря. Уже спустя неделю площадь возросла примерно в 6 раз и составила почти 80 квадратных километров.

Специалисты из NASA утверждают, этому острову вряд ли удастся продержаться на поверхности продолжительный срок. Появившиеся участки земли из-за вулканической активности, в среднем, являются недолговечными. Разумеется, существуют исключения – в 1995 года после извержения вулкана Латейки появился остров, которому удалось просуществовать 25 лет.

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