Очень быстро растет: в Тихом океане появился новый остров

За «рождением» нового участка суши наблюдали сотрудники Земной обсерватории. Еще в начале этого месяца была зафиксирована вулканическая активность – произошло пробуждение одного из вулканов и извержение лавы в океан, что подняло шлейфы пепельного дыма.

Об этом сообщает Futurism.

Примерно спустя 11 часов исследователи заметили появление нового острова на океанической поверхности, что зафиксировал наземный фотосканер (OLI-2). Снимок получился настолько детализированным, что можно увидеть в естественных цветах весь остров.

Его место появления имеет самую высокую плотность морских вулканов на нашей планете. Между Новой Зеландией и Тонгой размещена подводная гора под названием Хоум-Риф. Она находится в месте схождения сразу трех тектонических плит, в том числе самой гигантской – Тихоокеанской плиты, площадь которой равняется как минимум 64 миллионам квадратных километров.

A New Island Just Appeared in the Pacific Ocean https://t.co/FKYPE5Qk2j pic.twitter.com/ZhMg5i6Syq

— New Samurais (@newsamurais) September 23, 2022