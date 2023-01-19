Один популярный овощ может предотвратить рак

Достижения в области медицины и технологий помогают ученым разрабатывать более совершенные и эффективные методы лечения рака.

В поисках возможных, возможно, даже естественных кандидатов в лекарства от рака с меньшими побочными эффектами, исследователи из Университета Адама Мицкевича в Польше, чье исследование было опубликовано в Frontiers in Pharmacology, изучили гликоалкалоиды, биологически активные вещества, содержащиеся во многих овощах, таких как картофель и помидоры. и их потенциальная эффективность в лечении рака.

Магдалена Винкель, редактор исследования, сказала, что ученые во всем мире все еще ищут лекарства, которые убивают раковые клетки, но не наносят вреда здоровым клеткам. Процесс сложный, несмотря на достижения медицины и развитие современных методов лечения. Так что, возможно, стоит вернуться к лекарственным растениям, которые много лет назад успешно использовались для лечения различных заболеваний. Винкель считает, что стоит пересмотреть их характеристики и посмотреть, есть ли у них потенциал в будущем.

Исследовательская группа изучила гликоалкалоиды, обнаруженные в сырых экстрактах семейства соланиновых растений. Это семейство растений включает в себя несколько продуктов, некоторые из которых токсичны из-за алкалоидов, которые они производят для защиты от травоядных животных. Предыдущие исследования показывают, что яд может стать лекарством в нужном количестве.

Известно, что гликоалкалоиды подавляют рост раковых клеток и могут их убивать, поэтому есть потенциал для будущих методов лечения. Исследования с использованием компьютерного моделирования показали, что гликоалкалоиды не токсичны и не представляют риска повреждения ДНК или возникновения опухолей в будущем, хотя, по-видимому, существуют риски определенных негативных последствий для репродуктивной системы .

После проведения исследований in vitro и на животных, чтобы определить, какие гликоалкалоиды безопасны и достаточно перспективны для тестирования на людях, исследовательская группа выделила соланин и чаконин, гликоалкалоиды, содержащиеся в картофеле. Их количество в картофеле варьируется в зависимости от сорта картофеля и условий температуры/освещения, которым он подвергался.

Соланин предотвращает метастазирование, а также предотвращает превращение потенциально канцерогенных соединений в канцерогены в организме. Кроме того, исследования определенного типа лейкозных клеток показали, что соланин может убивать раковые клетки при использовании в терапевтических дозах. Чаконин можно использовать для лечения сепсиса, поскольку он обладает противовоспалительным действием.

Соламаргин ингибирует репродукцию раковых клеток печени и нацеливается на раковые стволовые клетки, которые, как ожидается, играют важную роль в устойчивости к противораковым препаратам. Соланин, присутствующий в различных растениях семейства пасленовых, также считается способным атаковать раковые стволовые клетки, воздействуя на те же пути. Даже помидоры могут быть использованы в медицине в будущем, поскольку томатин помогает организму регулировать клеточный цикл, чтобы он мог убивать раковые клетки.

Ученые заявили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как потенциал этих соединений можно эффективно использовать в реальном лечении.

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