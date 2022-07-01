ООН сообщила о чрезвычайной ситуации с загрязнением океана

Мировой океан находится под угрозой критических изменений как в химическом плане, так и в плане флоры и фауны. Около 8 млн тонн пластика ежегодно попадает в океан.

В столице Португалии, Лиссабоне, прошла Международная конференция по климату, на которой поднимался вопрос чрезмерного загрязнения мирового океана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в океанах критической. Он призвал мировое сообщество повысить расходы на мероприятия по спасению мирового океана от мусора, а также от изменения климата.

За год океан пополняется огромным количеством мусора: до 8 миллионов тонн пластика попадает в него. Если не усилить меры борьбы с этим явлением, то через 30 лет количество микропластика, содержащегося в океанских водах превысит миллиард тонн.

Также критично влияет на океанскую флору и фауну изменение климата. Повышение средних температур корректирует химическую формулу океана — он становится более кислотным. Кроме того, из-за роста температур происходит таяние ледников, из-за чего теряются запасы талой воды, заключенной внутри ледника.

Некоторые прибрежные страны напрямую страдают от повышения уровня океана, поскольку берег постепенно захватывается водой, а береговая линия сдвигается. Это может привести к затоплениям прибрежных районов.

Есть и другие проблемы, которые также исходят от человека – это промышленные масштабы вылова рыбы, стоки использованных вод непосредственно в водоемы, аварии с танкерами при транзите нефти. Эти факторы критично сказываются на мировом океане, восстановить который становится все сложнее и сложнее.

АнтониуГутерриш обратился к лидерам мировых стран с просьбой, акцентировать внимание на экологичных технологиях и уменьшении выбросов вредных веществ в окружающую среду, а для этого потребуется инвестировать в новейшие технологии.

ООН настаивает на наращивании объемов в продовольственной отрасли и сокращении масштабов вредного воздействия человека на водные ресурсы.

«Курсор» писал, что мировой океан достиг самого высокого уровня кислотности за последние 26 тыс. лет.