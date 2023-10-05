Орехи для здоровья сердца и улучшения зрения — доктор назвала лучший вариант

Включити эти орехи в свой сбалансированный рацион, чтобы получить вкусный и питательный заряд для вашего здоровья.

Фисташки не только вкусны, но и невероятно питательны. Полученные из дерева фисташка вера, они богаты полезными жирами, белками, клетчаткой и антиоксидантами.

Доктор Нирупама Рао, диетолог из Мумбаи, подчеркнула в статье Health Shots многочисленные преимущества фисташек для здоровья:

1. Здоровье сердца. Фисташки богаты полезными для сердца мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина. Они также содержат антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, которые способствуют общему здоровью сердечно-сосудистой системы.

2. Лечение диабета. Благодаря низкому гликемическому индексу фисташки оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Содержание клетчатки и белка помогает регулировать уровень сахара в крови и уровень инсулина.

3. Здоровье глаз. Содержащиеся в фисташках антиоксиданты лютеин и зеаксантин поддерживают здоровье глаз, снижая риск возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.

4. Здоровье пищеварения. Фисташки — хороший источник пищевых волокон, которые помогают пищеварению и предотвращают запоры.

5. Богатые питательными веществами. Эти орехи богаты необходимыми питательными веществами, такими как витамин B6, тиамин, фосфор, магний и калий, которые имеют решающее значение для различных функций организма.

6. Антиоксидантные свойства. Фисташки богаты антиоксидантами, в том числе витамином Е, который борется с окислительным стрессом, снижает риск хронических заболеваний и поддерживает общее самочувствие.

Однако злоупотребление фисташками может иметь и отрицательные стороны:

1. Увеличение веса. Их калорийность может привести к увеличению веса: в одной чашке содержится более 700 калорий. Контроль порций жизненно важен, особенно если вы следите за потреблением калорий.

2. Проблемы с пищеварением. Чрезмерное употребление может перегрузить пищеварительную систему, вызывая дискомфорт, например вздутие живота, газы и диарею, из-за высокого содержания клетчатки.

3. Высокое потребление натрия. Соленые фисташки, которые часто продаются в продаже, могут способствовать чрезмерному потреблению натрия, что потенциально может привести к гипертонии и другим проблемам со здоровьем.

4. Содержание оксалатов. Фисташки содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у восприимчивых людей. Чрезмерное потребление может увеличить этот риск.

Чтобы наслаждаться фисташками без побочных эффектов, важно соблюдать умеренность. Типичный размер порции составляет около 25 граммов или небольшая горсть.

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