Осень из космоса: астронавты опубликовали удивительные фото

На ярчайших снимках со спутника, сделанных этой осенью, леса предстали в таких сочных красках, что поражают своей первозданностью.

Этой осенью яркий цвет листвы виден даже с орбиты Земли.

Засушливые условия нынешнего лета негативно сказались на лесах, однако добавили осенней природе ярких красок, пишет SciTechDaily.

Снимки одного из самых красивых мест – горы Адирондак в северо-восточном Нью-Йорке, сделанные со спутника Landsat 9, поразили своей необычностью и удивительной насыщенностью.

Фото сделано 8 октября 2022 года и передано на землю со спутника.

На картинке можно увидеть, как выглядит осень возле Элизабеттауна, штат Нью-Йорк. Его долгое время называли «восточными воротами» выше упомянутых гор. Большинство впечатляющей желтой растительности на снимке находится на западе города. Это границы горной пустыни Ураган.

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