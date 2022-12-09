Озера раскрывают историю воды на Марсе — ученые

Регион Аравия Терра находится на переходе между этими двумя регионами и, как считается, содержит одни из самых старых горных пород на планете, возраст которых превышает 3,7 млрд лет. Среди кратеров на южном нагорье изобилуют долины и палеоозера, обнажающие осадочные и геоморфологические свидетельства существования жидкой воды. Однако в Аравии Терра выявлено относительно немного палеоозер.

З. И. Дикесон и его коллеги использовали изображения и данные, полученные с помощью контекстной камеры NASA (CTX), научного эксперимента по визуализации с высоким разрешением (HiRISE) и системы тепловизионной визуализации (THEMIS), для подробного изучения области Земли Аравии. Работа ученых была опубликована в Journal of Geophysical Research: Planets.

На основе этих изображений команда ученых создала карты высокого разрешения и цифровые модели высот для изучения геоморфологии района, что позволило им идентифицировать и описать семь новых палеоозер в регионе.

Ученые сосредоточились на особенностях палеоозера, включая уровни озера, водосборные бассейны, конусы выноса и выходы из озера. Они выяснили, что форма озер была неправильной по сравнению с озерами круглой формы, которые были обнаружены в кратерах на южном нагорье. По словам ученых, обнаружены свидетельства притока поверхностных вод, которые заполняли озера, а также отводящих ручьев, которые их осушали, образуя каскадную цепь озер.

Команда ученых также наблюдала несколько прошлых уровней воды в каждом из палеоозер, что указывает на то, что озера сохранялись в течение длительных периодов времени во время ноя, а не быстро формировались и исчезали.

По словам ученых, для поддержания наполнения и дренажа озер жидкая вода должна была быть общей, с постоянным поступлением в систему озер из осадков и грунтовых вод. Потенциально пригодная для жизни среда в далеком прошлом Марса, на которую указывают эти палеоозера, предлагает идеальное место для будущих астробиологических и палеоклиматических исследований.

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