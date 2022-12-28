Парень 15 лет ежедневно себя фотографировал и показал, что из этого получилось

Джордан Уилсон с 13-летнего возраста ежедневно в течение 15 лет делал одинаковые селфи в такой же позе и с одинакового расстояния.

В итоговом видео энтузиаст объединил тысячи фото в одно видео и с помощью специальных программ сделал так, чтобы они выглядели все максимально одинаково. В качестве фона он использовал несколько разных мест, но он всегда пытался сделать их почти одинаковыми.

Посмотреть на впечатляющую трансформацию от 13-летнего юноши к 28-летнему зрелому мужчине можно в этом видео:

«Курсор» сообщал, что жители Южной Кореи станут моложе благодаря новой системе старения.