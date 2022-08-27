Почему люди любят непослушных котов: исследование

Ученые рассказали, чем обусловлено то, что некоторые владельцы кошек любят, когда 4-лапые друзья их не слушаются.

Кошка в семье дарит уйму позитивных воспоминаний и эмоций, но некоторые из них могут быть настоящими катастрофами. Тем не менее люди продолжают заводить и любить даже таких домашних любимцев, а потому исследователи решили изучить, чем это обусловлено.

Об этом сообщает Discover Magazine.

Ученые провели несколько экспериментов и установили, что некоторым людям нравится расторможенное поведение котов, а также когда они проявляют недружелюбие к другим питомцам или просто беззаботно активничают.

«На самом деле, такое поведение, как правило, способствует более частому взаимодействию владельца кошки и их эмоциональной близости. То, что недружелюбие к домашним животным показывало более качественные отношения, было немного неожиданно для нас», – поделился эксперт из Ливерпульского университета Ребекка Эванс.

Однако, не следует полагать, будто хозяин кота благосклонно относится ко всем психопатическим чертам своего любимца. Например, среди участников наблюдались ухудшения отношений, когда животные становились наглыми и подлыми. Тем не менее огромное влияние на отношение людей к своим непослушным котам оказывают их взаимоотношения и восприятие. Например, животное может вести себя очень хаотично, но если человек именно таким и видит 4-лапого – это не окажет негативного воздействия на их контакт.

«Мы часто проецируем свои черты на животных, что может привести как к напряженности в отношениях, так и к расслаблению», – сказано в исследовании.

Кроме этого, в этой ситуации позитивные стороны общения с котом преобладают над негативными. Дело в том, что домашний любимец может существенно улучшить обычную жизнь человека и помочь ему легче переносить стресс. Такое осуществимо даже для животного с сильными негативными наклонностями.

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