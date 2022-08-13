Ученые назвали признаки гениальности собаки

При выборе щенка исследователи рекомендуют присмотреться к такому качеству как игривость. Именно игривые собаки имеют удивительно высокий интеллект.

Ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере решили выяснить, какие признаки могут говорить о «гениальности» собаки. Так, в рамках исследования были опрошены 165 владельцев собак породы бордер-колли.

О новом исследовании написали в журнале NBC News.

Так, исследования хозяев собак попросили оценить характер питомцев по нескольким признакам:

пугливость; агрессивность; отзывчивость и активность, включая игривость; участливость; компанейские качества.

А вот для того, чтобы оценить игривость собак, владельцев попросили оценить их еще по трем параметрам:

как быстро собаке становится скучно во время игры;

любит ли она игрушки;

умеет ли она приносить мячи, игрушки и палки.

Как оказалось, наиболее одаренными собаками являются самые игривые. Уровень их интеллекта в среднем выше, чем у тех, кто не любит играть с хозяином. По словам ученых, такие породы как бордер-колли, которые приучены к реакциям на сигналы человека, сильнее склонны к изучению различных слов.

Однако нужно помнить, что интеллект у собак – нечто большее, чем простое запоминание слов. К примеру, волки часто не воспринимают слова человека, но их интеллект очень высок.

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