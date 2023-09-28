Исключив эти злаки из меню на завтрак, вы сделаете шаг на пути к улучшению здоровья.

Зерновые являются неотъемлемой частью здорового рациона, но важно выбирать правильные, чтобы поддерживать потерю веса и обмен веществ. Хотя цельнозерновые продукты полезны для здоровья, рафинированные и обработанные продукты могут помешать достижению ваших целей по снижению веса.

Диетолог Кэтрин Джервасио рассказала попталу SheFinds о двух злаках, которые следует сократить для более здорового обмена веществ и снижения веса.

Во-первых, кукурузные хлопья, популярный вариант завтрака, могут показаться более полезными, чем сладкие хлопья, но они часто содержат добавленный сахар, который приводит к избытку калорий и замедлению обмена веществ. Лишние калории откладываются в виде жира, который менее метаболически активен, чем мышечная ткань. Кроме того, кукурузным хлопьям может не хватать необходимых питательных веществ, необходимых для здорового снижения веса и обмена веществ. Вместо этого отдайте предпочтение цельнозерновым хлопьям.

Во-вторых, овсянка быстрого приготовления, несмотря на то, что она является питательным вариантом завтрака, может оказаться проблематичной. Она быстро усваивается организмом, вызывая резкие скачки уровня сахара в крови и увеличение выработки инсулина, что приводит к тяге к сладким продуктам в течение дня. Частое употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как овсянка быстрого приготовления, может способствовать возникновению таких проблем со здоровьем, как диабет 2 типа и ожирение. Выбирайте необработанные овсяные хлопья, плющеную овсянку или цельное зерно.

Хотя зерновые могут быть частью здорового рациона в сочетании с фруктами, овощами, нежирными белками и хорошими жирами, важно учитывать и другие факторы, влияющие на обмен веществ и потерю веса, такие как чрезмерное потребление сахара или калорий, отсутствие физической активности, стресс, генетика и многое другое.

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