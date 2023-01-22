Реакция кота на популярный мультик покорила сеть

Даже коты, которые редко проявляют свои эмоции, не могут спокойно наблюдать за некоторыми особо трогательными сценами.

Мультик «Король Лев» любят все: взрослые, дети и даже животные. Самая трогательная сцена, когда умирает отец Симбы тронет самого черствого. Даже коты, которые редко проявляют свои эмоции, не могут спокойно за этим наблюдать, а также переживают за главного героя мультфильма.

Видео реакции хвостатого, зачарованного сценой, публикует Youtube-канал Van Thor.

Ранее Курсор сообщал про кошачий язык: ученые рассказали о способе общения с питомцами. Несмотря на то, что кошки имеют репутацию сдержанных, а порой и асоциальных, особенно в сравнении с собаками, это не совсем так.

Ученые пришли к выводу, что общаться с кошками на их языке вовсе не сложно — только не стоит улыбаться по-человечески, скаля зубы, лучше улыбнитесь, как кошка — прищурив глаза.

Существует некая кошачья улыбка — владельцы животных, скорее всего замечали, что расслабленный и довольный кот сидит с «частично закрытыми глазами» и медленно моргает. Ученые пришли к выводу, что это и есть улыбка котов и, видимо, люди могут общаться с питомцами, копируя эти выражения.

Также Курсор писал о том, какие животные считаются самыми заядлыми алкоголиками.

Как сообщал Курсор, коты могут помочь в расследовании преступлений.

До этого Курсор писал о том, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.