Самые полезные сорта чая, которые могут увеличить продолжительность жизни

Пять видов чая эксперты считают наиболее полезными, но при этом каждый из них по разному влияет на организм.

Одним из самых популярных напитков в мире является чай. Существуют сотни его видов и сортов, но самыми полезными являются пять из них. Каждый из них обладает уникальными свойствами и оказывает позитивное воздействие на организм. Эти напитки могут укрепить ваше здоровье и даже продлить жизнь.

Об этом пишет Eat this, not that!

Зеленый чай является мощным антиоксидантом, он оздоравливает организм, укрепляет иммунитет замедляет процессы старения. Кроме того, такой чай очищает организм от токсинов. А из-за высокой концентрации особых веществ напиток может снижать стресс, улучшать пищеварение и обмен веществ, что способствует сбросу веса.

Матча - это фактически зеленый чай в своей "чистой" форме. Он содержит в разы больше антиоксидантов, а потому активно замедляет старение клеток организма. Этот напиток также ускоряет метаболизм и заставляет организм сжигать лишние жиры. Он надолго повышает уровень энергии и настроение.

Чай улун - это полуферментированный напиток, сочетающий черный и зеленый чай. Чай замедляет процессы старения и помогает избавиться от лишнего жира в организме. Это также богатый источник витамина С и антиоксидантов, очищающих кожу и укрепляет иммунитет.

Белый чай обладает сильнейшими противораковыми свойствами, помогает снизить риск сердечных заболеваний. Он позитивно воздействует на метаболизм, повышает иммунитет.

Ромашковый чай устраняет воспаление, уменьшает боль, успокаивает, улучшает сон. Этот чай также является профилактикой вирусных болезней.

