Сбои в работе WhatsApp: по всему миру сообщают о проблемах с мессенджером

Во вторник, 25 октября, приложение WhatsApp перестало работать по всему миру. О невозможности входа в приложение сообщают Израиль, США, Бельгия, Украина, Австрия, Катар, Пакистан.

Пользователи приложения для обмена сообщениями и видеозвонков WhatsApp столкнулись с невозможностью воспользоваться сервисом.

Сбои в работе мессенджера начались примерно в 10:30.

В самом приложении при попытке входа появляется сообщение об отсутствии подключения. На данный момент компания Meta никак не прокомментировала сбои в работе.

В Twitter миллионы пользователей из Катара, Пакистана, стран Латинской Америки также подтверждают отключение мессенджера.

Ранее Курсор писал, что WhatsApp сообщил об обнаружении бага в системе безопасности. Представители популярного приложения WhatsApp проинформировали пользователей о необходимости обновить мессенджер до последней версии, в которой установлена защита от потери данных.

Кроме того, мы информировали, что создатели WhatsApp готовят новую функцию. Разработчики мессенджера WhatsApp, вероятнее всего, в ближайшем будущем добавят функцию быстрого ответа для настольной версии приложения. Ответить можно будет прямо в окне уведомления.

Также Курсор писал, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.

Также наш сайт информировал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.