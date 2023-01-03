Селекционеры создали сорта черешни без косточек

Технологии вспомогательной эволюции позволят получить улучшенные сорта и растения, идентичные традиционным, но по более низкой цене.

Благодаря новым технологиям генетического редактирования в ближайшее время будут представлены сорта черешни без косточек и устойчивые к растрескиванию и болезням сорта этой культуры.

Об этом сообщает портал AgroTimes.

Как рассказал научный координатор выставки фруктовой индустрии Macfrut Стефано Лугли, первые результаты текущих биотехнологических исследований, проводимых в США и Великобритании, вызывают большой резонанс.

По его словам, разнообразные стартапы, поддерживающие транснациональные корпорации и некоторые международные исследовательские институты, инвестируют значительные средства в разведение черешни благодаря технологиям вспомогательной эволюции.

«Благодаря новым технологиям генетического усовершенствования, основанным на редактировании генома и цисгенезиса, в ближайшее время будут представлены сорта черешни без косточек. Кроме того, можно будет выращивать устойчивые к растрескиванию сорта и растения, устойчивые к болезням, способные адаптироваться к климатическим изменениям», — сказал Лугли.

Он также отметил, что технологии вспомогательной эволюции позволят получить улучшенные сорта, идентичные традиционным, но по более низкой цене, чем полученные при обычной селекции, благодаря более быстрым и более точным методам селекции.

Как сообщал Курсор, названы продукты, разжижающие кровь и помогут предотвратить тромбоз. В частности, спοсοбствуют разжижению κрοви трава дοнниκа, гинκгο билοба, черешня и вишня и др. Oтличнο разжижает κрοвь κраснοе сухοе винο. Пο бοκалу вина в день с едοй – οтличнοе средствο.

Также Курсор писал о том, какие фрукты опасны для фигуры. Так, черешня не подходит для тех, кто страдает от диабета и следит за своей фигурой. К недостаткам черешни можно отнести и то, что она провоцирует вздутие и газообразование.