Медики рассказали, какие фрукты опасны для фигуры

У огромного количества фруктов достаточно высокий гипогликемический индекс. А это значит, что для тех, кто следит за своей фигурой или пытается сбросить лишний вес, они не подходят.

С употреблением каких фруктов следует быть особенно осторожными тем, кто пытается сбросить вес или поддерживать его.

Об этом пишет marieclaire.

Манго можно отнести к числу самых вкусных фруктов благодаря неповторимому аромату, сладости и сочности этих плодов. При этом они содержат так много сахара (примерно 25 грамм на 100 грамм продукта), что людям, следящим за своим весом, их лучше обходить стороной. Манго совершенно не подходит для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты.

Черешня не подходит для тех, кто страдает от диабета и следит за своей фигурой. К недостаткам черешни можно отнести и то, что она провоцирует вздутие и газообразование.

Бананы очень калорийны знают даже те, кто не следит за своим весом. В бананах действительно много сахара, а еще в нем есть крахмал. Для тех, кто соблюдает диету этот фрукт не подходит совсем. Даже такая уловка, как «съесть до 12-ти дня», не поможет.

Лучше заменить банан яблоком или грейпфрутом. Но если отказаться от этого продукта вы все-таки не можете, делайте выбор в пользу менее зрелых плодов, так как чем сильнее созрел банан, тем больше в нем углеводов.

Кокос используется сегодня в разных целях. Кто-то украшает кокосовой стружкой десерты, другие просто употребляют плоды в пищу. В любом случае, прежде чем проникнуться любовью к кокосу, нужно знать, что этот плод один из самых калорийных, так как содержит много жиров. Поэтому из него и делают при помощи холодного отжима нерафинированное масло, которое можно применять как в косметических целях, так и для полоскания рта.

Виноград также противопоказан диабетикам и тем, кто настроен на снижение веса. Помимо содержания сахара, виноград ведет к нарушениям в ЖКТ, среди которых наиболее часто встречаются метеоризм, газообразование и боли в животе.

Сухофрукты и орехи рекомендуют в качестве перекуса между основными примами пищи. Сухофрукты являются неотъемлемой частью здорового питания, так как высушенные абрикосы, сливы, виноград, яблоки и груши содержат на порядок больше полезных веществ, чем свежие оригиналы. И вот тут легко стать жертвой заблуждения и вместо сброса веса получить его существенный набор. Дело в том, что высушивание в разы повышает калорийность фруктов, причем это относится не только к черносливу и кураге, но и к сушеным яблокам.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.