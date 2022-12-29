Северный магнитный полюс Земли движется — ученые

Легко думать о геомагнитных полюсах Земли как об элементах, высеченных в камне (или льду), но оба полюса не являются стационарными и находятся в постоянном движении. С тех пор как это было впервые задокументировано учеными в 1830-х годах, Северный магнитный полюс прошел около 2 250 км по верхним участкам Северного полушария от Канады до сибири*. В период с 1990 по 2005 год скорость этого перемещения увеличилась с менее чем 15 км/ год до примерно 50-60 км/год.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, утверждается, что эти изменения могут быть объяснены колебаниями между двумя магнитными «каплями» расплавленного материала в недрах планеты, вызывающими титанический сдвиг ее магнитного поля.

Северный магнитный полюс — это точка, в которой магнитное поле Земли направлено вертикально вниз, что определяется расплавленным железом, которое плещется вокруг недр Земли посредством конвекционных токов. Недавнее смещение в сторону сибири, по-видимому, вызвано скачком в характере течения в недрах Земли, произошедшим между 1970 и 1999 гг..

«Мы обнаружили, что положение Северного магнитного полюса контролируется двумя участками магнитного поля — одним под Канадой и одним под сибирью — и они действуют как эффект перетягивания каната, контролируя положение полюса», — говорит в программе Today на BBC Radio 4 доктор Фил Ливермор, ведущий автор исследования из Школы Земли и окружающей среды Университета Лидса.

«Исторически так сложилось, что канадский участок побеждал в войне, и поэтому полюс был сосредоточен над Канадой, но за последние несколько десятилетий канадский участок ослаб, а сибирский участок немного усилился. Это объясняет, почему полюс внезапно ускорился от своего исторического положения», — добавил он.

Наблюдение за магнитным полем Земли важно не только для абстрактных научных исследований. Магнитное поле служит щитом геомагнитной энергии, предохраняющим Землю от разрушительного солнечного излучения. Это также необходимо для многих навигационных систем, от скромного компаса до GPS.

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