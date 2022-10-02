Четыре способа улучшить качество ваших тренировок

Физические упражнения важны для поддержания хорошего самочувствия и физической формы. Если вы регулярно двигаетесь, это здорово, но задумывались ли вы о том, как оптимизировать свои тренировки?

Разминка необходима, но перед началом физической активности очень важны и другие элементы, которые многие недооценивают. То, что мы делаем после тренировки, не менее важно.

1. Подготовьтесь к тренировке — никогда не пропускайте разминку

Непременно помните, что нельзя тренироваться без разогрева мышц и движения суставов — это защитит вас, среди прочего, от возможных травм и подготовит ваше тело к повышенным усилиям.

2. Музыка

Музыка – лучший фон для любых физических нагрузок! Найдите плейлист, который подтолкнет вас к действию, зарядит энергией и настроит на оптимистичный лад.

Что после тренировки?

Помните, восстановление — такой же важный элемент тренировок, как и сама физическая активность. Этот этап нельзя пропускать, и даже более того – стоит поддерживать его сбалансированным питанием.

3. Отключить звук

Успокоение после тренировки должно быть постепенным – особенно после интенсивных упражнений нельзя сразу переходить в положение сидя или лежа. Однако, когда наш пульс немного успокаивается, медитация или техники регулирования дыхания позволят вашей нервной системе (симпатической и парасимпатической) утихомириться.

4. Хорошо выспитесь

Дайте своему телу время на отдых, это окупится лучшей формой и результатами в спорте. Знаете ли вы, что гормон роста наиболее интенсивно выделяется организмом ночью, во время глубокого сна? Предполагается, что 7,5 часов в день – это время, когда организм действительно восстанавливается и укрепляется.

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