Скоро на экранах блокировки смартфонов появится реклама

В ближайшие несколько месяцев пользователи телефонов на Android рискуют обнаружить рекламу при снятии телефона с блокировки. Такое приложение уже разработано, и даже обсуждается возможность его запуска.

В телефонах на операционной системе Android скоро запустят рекламу, которая будет активна после блокировки устройства.

Об этом сообщил techcrunch.com.

В данный момент индийская стартап-компания Glance ведет переговоры с операторами США о запуске приложения для рекламы.

Согласно их идее, на заблокированном экране будет появляться контент из Glance. Как только пользователь будет включать экран после блокировки, он увидит рекламный ролик.

Как задумывают разработчики Glance, это поможет пользователям персонализировать рекламу, поскольку рекламный видеоряд будет подобран в зависимости от предпочтений владельца смартфона: игры, новости, видео.

В течение двух месяцев это приложение планируют запустить в смартфонах на Android, а позже, возможно, будут привлечены и пользователи iOS.

В ожидаемой iOS 16 разработчики уже встроили некоторые функции настройки экрана блокировки, а именно обновленные способы вывода данных на неактивный экран.

Интересно, что Google является одним из инвесторов компании Glance.

«Курсор» ранее писал, что глава Huawei заявил о способности бренда обойти Samsung. Ричард Ю лично считает другие бренды «мелкими производителями». По его мнению, южнокорейский бренд может продавать свои устройства в основном на своем дочернем рынке и в США.

Также наш сайт сообщал, что Илон Маск заявил, что не станет покупать Twitter.