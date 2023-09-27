Включение свекольного сока в свой рацион может стать вкусным и питательным способом снизить уровень артериального давления.

Свекольный сок — фантастическое дополнение к вашему рациону, он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые приносят многочисленные преимущества для здоровья.

Майтри Гала, старший диетолог больницы Фортис в Мумбаи, рассказала HealthShots, что этот яркий корнеплод, известный своим землистым вкусом и цветом, имеет низкое содержание калорий и высокое содержание необходимых питательных веществ, таких как медь, фолиевая кислота и марганец.

Вот семь веских причин рассмотреть возможность включения свекольного сока в свой распорядок дня:

1. Контроль артериального давления. Свекольный сок богат оксидом азота — молекулой, которая расширяет кровеносные сосуды и помогает снизить уровень артериального давления. Исследования показывают, что регулярное употребление свекольного сока может оказать положительное влияние на гипертонию.

2. Улучшение спортивных результатов. Нитраты и беталаины в свекольном соке повышают выносливость и кардиореспираторную деятельность, что делает его ценным напитком для спортсменов.

3. Повышение иммунитета: свекольный сок, богатый антиоксидантами и витамином С, укрепляет иммунную систему.

4. Здоровье кожи. Витамин С и антиоксиданты в свекле способствуют улучшению здоровья кожи, что делает ее отличным выбором, если у вас сухая или тусклая кожа.

5. Противовоспалительные свойства. Свекла содержит природные антиоксиданты, которые борются с воспалениями, потенциально снижая риск хронических воспалительных состояний.

6. Улучшение когнитивных функций. Нитраты свеклы могут улучшить работу мозга за счет увеличения притока крови к мозгу, что потенциально снижает риск инсульта. Он также богат фолиевой кислотой и медью, которые способствуют росту клеток и синтезу нейромедиаторов.

7. Здоровье пищеварительной системы. Пищевые волокна в свекле поддерживают здоровье пищеварительной системы, предотвращая такие проблемы, как запор и синдром раздраженного кишечника. Это также может снизить риск хронических заболеваний, таких как рак толстой кишки, болезни сердца и диабет.

Включение свекольного сока в свой рацион может стать вкусным и питательным способом улучшить общее самочувствие.

Курсор писал, что этот овощ вызывает проблемы с пищеварением и повышает давление.