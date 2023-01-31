Строители обнаружили статую Геркулеса в натуральную величину

Во время ремонта канализационной системы в Риме строители нашли статую Геркулеса в натуральную величину.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Известно, что Геркулес является римским эквивалентом греческого героя Геракла, который в классической мифологии был легендарным эллинским хтоническим героем. Согласно легенде, он сошёл с ума от Геры (царицы богов) и убил своих сыновей и жену Мегару. В поисках покаяния он поступил на службу к царю Эврисфею, который наложил на Геракла знаменитые подвиги, серию из 12 невозможных подвигов.

Римляне адаптировали мифы греческого героя для своей литературы и искусства, даже изобретя ряд мифов, которые явно были римскими. Некоторые римские императоры, в частности Коммод и Максимиан, часто отождествляли себя с Гераклом или почитали его как полубога и поклонялись ему в культах Геракла.

Статую обнаружили строители, проводившие ремонт обрушившихся канализационных труб в парке Аппиа Антика, расположенном между Аврелиановыми стенами города Рима и городом Санта-Мария-делле-Моле в районе Марино. В парке находятся древние памятники и археологические находки, в том числе часть Аппиевой дороги, которая соединяла Рим с Бриндизи на юго-востоке Италии, Цирк Максенция, а также многочисленные виллы и гробницы.

Статуя в натуральную величину сделана из мрамора и находилась на глубине 20 метров. Она изображает Геракла в львиной шкуре и корявой дубине (его любимое оружие) и датируется периодом между 27 г. до н.э. и 476 г. н.э. в период римской империи.

В обновленном объявлении властей парка сказано, что статуя также может быть изображением императора Гая Мессия Квинта Траяна Деция, одетого в львиную шкуру, чтобы отождествить себя с Гераклом. Деций был императором Римской империи с 249 по 251 год нашей эры.

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