Ученые назвали наиболее стрессовое время суток

Анализ социологов показал, что женщины имеют повышенное эмоциональное напряжение на час раньше мужчин.

Согласно опросу английских специалистов, самым стрессовым временем суток для многих является утро, когда нужно отвезти детей в школу и собраться на работу. Пик напряжения достигает своего предела в 7:23.

Об этом информирует портал Медправда.

Социологи опросили 200 жителей Великобритании и попросили их оценить 50 самых стрессовых событий в течение дня. Среди основных респонденты отметили стояние в автомобильной пробке и опоздание на работу. Анализ ответов показал, что женщины имеют повышенное эмоциональное напряжение на час раньше мужчин.

Опрос показал, что основными причинами ежедневного стресса являются усталость (46%), прерывистый ночной сон (36%) и напряженный рабочий день (33%). Стрессовые события, с которыми сталкивались люди, чаще всего вызывали разочарование (32%), тревогу (23%) или усталость (21%).

Респонденты также отметили, что одновременно должны помнить пять задач. А 16% опрошенных считают, что в течение дня чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, чем другие.

Эксперты считают, что хронический стресс активирует реакцию организма «бей или беги». Это приводит к повышению уровня адреналина, что повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Также может высвобождаться больше «гормона стресса», кортизола, что повышает уровень сахара в крови.

Предыдущие исследования показали, что хронический стресс может привести к высокому кровяному давлению, сердечным заболеваниям и ослаблению иммунной системы. Сейчас врачи добавляют, что постоянное эмоциональное напряжение, нервозность или истощение в пожилом возрасте увеличивают риск развития слабоумия. И советуют внимательно следить за своим психологическим состоянием.

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