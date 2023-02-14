Ученые назвали наиболее стрессовое время суток

10:02, Сегодня
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стресс, истерика у девушки
Фото: Depositphotos.com

Анализ социологов показал, что женщины имеют повышенное эмоциональное напряжение на час раньше мужчин.

Согласно опросу английских специалистов, самым стрессовым временем суток для многих является утро, когда нужно отвезти детей в школу и собраться на работу. Пик напряжения достигает своего предела в 7:23.

Об этом информирует портал Медправда.

Социологи опросили 200 жителей Великобритании и попросили их оценить 50 самых стрессовых событий в течение дня. Среди основных респонденты отметили стояние в автомобильной пробке и опоздание на работу. Анализ ответов показал, что женщины имеют повышенное эмоциональное напряжение на час раньше мужчин.

Опрос показал, что основными причинами ежедневного стресса являются усталость (46%), прерывистый ночной сон (36%) и напряженный рабочий день (33%). Стрессовые события, с которыми сталкивались люди, чаще всего вызывали разочарование (32%), тревогу (23%) или усталость (21%).

Респонденты также отметили, что одновременно должны помнить пять задач. А 16% опрошенных считают, что в течение дня чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, чем другие.

Эксперты считают, что хронический стресс активирует реакцию организма «бей или беги». Это приводит к повышению уровня адреналина, что повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Также может высвобождаться больше «гормона стресса», кортизола, что повышает уровень сахара в крови.

Предыдущие исследования показали, что хронический стресс может привести к высокому кровяному давлению, сердечным заболеваниям и ослаблению иммунной системы. Сейчас врачи добавляют, что постоянное эмоциональное напряжение, нервозность или истощение в пожилом возрасте увеличивают риск развития слабоумия. И советуют внимательно следить за своим психологическим состоянием.

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