В сети показали секретные фото Юпитера, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб»

Телескоп Джеймс Уэбб показал две совершенно новые фотографии Юпитера. Снимки обнаружили среди 60-страничного отчета о вводе в эксплуатацию передового телескопа.
Яркие фото газового гиганта — самого близкого к Земле в нашей Солнечной системе — были сделаны телескопом во время его испытаний.
На них показаны кольца Юпитера, а также три его спутника; Европа, Фивы и Метида.
Тень Европы также можно увидеть на изображении, обозначенном как «F212N», рядом с печально известным Большим красным пятном.
Большое Красное Пятно — это долгоживущая огромная штормовая система, расположенная в 22 градусах к югу от экватора Юпитера, которая производит скорость ветра до 268 миль в час (432 км/ч).
Юпитер — пятая планета от Солнца и самая большая в нашей Солнечной системе.
Это массивный газовый шар, состоящий в основном из водорода и гелия с некоторыми тяжелыми элементами.
Планета в два раза больше, чем все остальные планеты вместе взятые, а одно Большое Красное Пятно достаточно велико, чтобы вместить всю Землю внутри.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система.
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