В сети показали секретные фото Юпитера, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб»

Два новых снимка Юпитера были сделаны космическим телескопом “Джеймс Уэбб”, чтобы проверить его способность отслеживать быстро движущиеся объекты.

Телескоп Джеймс Уэбб показал две совершенно новые фотографии Юпитера. Снимки обнаружили среди 60-страничного отчета о вводе в эксплуатацию передового телескопа.

Яркие фото газового гиганта — самого близкого к Земле в нашей Солнечной системе — были сделаны телескопом во время его испытаний.

На них показаны кольца Юпитера, а также три его спутника; Европа, Фивы и Метида.

James Webb's secret picture of JUPITER https://t.co/yfU7uB4rMy — Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2022

Тень Европы также можно увидеть на изображении, обозначенном как «F212N», рядом с печально известным Большим красным пятном.

James Webb's NIRCam's narrow-band imaging of Jupiter and it's Moons. Do notice the faint rings bought out in the image on the right. Source: https://t.co/hsaMAwB9Y2 pic.twitter.com/elY8EFxZKy — The Inner Space Network (@InnerSpaceNet) July 12, 2022

Большое Красное Пятно — это долгоживущая огромная штормовая система, расположенная в 22 градусах к югу от экватора Юпитера, которая производит скорость ветра до 268 миль в час (432 км/ч).

Юпитер — пятая планета от Солнца и самая большая в нашей Солнечной системе.

Это массивный газовый шар, состоящий в основном из водорода и гелия с некоторыми тяжелыми элементами.

Планета в два раза больше, чем все остальные планеты вместе взятые, а одно Большое Красное Пятно достаточно велико, чтобы вместить всю Землю внутри.

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