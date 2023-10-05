Составлен топ-5 доступных продуктов для долголетия и понижения уровня сахара в крови

Когда дело доходит до увеличения ежедневного потребления клетчатки для улучшения здоровья кишечника, яблоки часто являются лучшим выбором. Однако полагаться исключительно на яблоки может быть не самым разнообразным и эффективным подходом к удовлетворению ваших потребностей в клетчатке. Чтобы поддерживать сбалансированную диету, обеспечивающую необходимые питательные вещества, важно употреблять другие продукты, богатые клетчаткой.
Компания Health Shots проконсультировалась с Дивьей Гопалом, консультантом-диетологом в больницах для беременных в Бангалоре, чтобы выявить некоторые превосходные источники пищевых волокон.
Почему пищевая клетчатка важна в нашем ежедневном рационе? Клетчатка приносит многочисленные преимущества для здоровья, в том числе:
1. Укрепление пищеварения. Клетчатка увеличивает объем стула, предотвращает запоры и облегчает регулярный стул.
2. Помощь в контроле веса. Продукты, богатые клетчаткой, часто содержат мало калорий и поддерживают чувство сытости, помогая контролировать голод и контролировать вес.
3. Поддержка здоровья сердца. Растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина ЛПНП (плохого), снижая риск сердечных заболеваний.
4. Контроль уровня сахара в крови. Клетчатка замедляет переваривание углеводов, предотвращая быстрые скачки уровня сахара в крови.
5. Содействие долголетию. Диета, богатая клетчаткой, связана со снижением риска хронических заболеваний и более продолжительной и здоровой жизнью.
Чтобы разнообразить потребление клетчатки и одновременно наслаждаться необходимыми питательными веществами, рассмотрите эти пять продуктов, богатых клетчаткой:
1. Ежевика. Чашка ежевики содержит около 7,6 граммов клетчатки, что почти вдвое больше, чем в яблоке среднего размера.
2. Малина. В одной чашке малины содержится около 8 граммов клетчатки, что превосходит содержание клетчатки в яблоках.
3. Чечевица. Чашка вареной чечевицы содержит около 15 граммов клетчатки, что значительно больше, чем в яблоке.
4. Семена чиа. Всего две столовые ложки семян чиа содержат целых 10 граммов клетчатки, что делает их универсальным дополнением к различным блюдам.
5. Артишоки. Вареный артишок среднего размера содержит примерно 10,3 грамма клетчатки, что превышает содержание клетчатки в яблоке.
Включение этих богатых клетчаткой продуктов в ваш рацион поможет вам более эффективно удовлетворять ежедневную потребность в клетчатке.
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