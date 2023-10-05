Составлен топ-5 доступных продуктов для долголетия и понижения уровня сахара в крови

Включение этих богатых клетчаткой продуктов в ваш рацион содействуют долголетию.

Когда дело доходит до увеличения ежедневного потребления клетчатки для улучшения здоровья кишечника, яблоки часто являются лучшим выбором. Однако полагаться исключительно на яблоки может быть не самым разнообразным и эффективным подходом к удовлетворению ваших потребностей в клетчатке. Чтобы поддерживать сбалансированную диету, обеспечивающую необходимые питательные вещества, важно употреблять другие продукты, богатые клетчаткой.

Компания Health Shots проконсультировалась с Дивьей Гопалом, консультантом-диетологом в больницах для беременных в Бангалоре, чтобы выявить некоторые превосходные источники пищевых волокон.

Почему пищевая клетчатка важна в нашем ежедневном рационе? Клетчатка приносит многочисленные преимущества для здоровья, в том числе:

1. Укрепление пищеварения. Клетчатка увеличивает объем стула, предотвращает запоры и облегчает регулярный стул.

2. Помощь в контроле веса. Продукты, богатые клетчаткой, часто содержат мало калорий и поддерживают чувство сытости, помогая контролировать голод и контролировать вес.

3. Поддержка здоровья сердца. Растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина ЛПНП (плохого), снижая риск сердечных заболеваний.

4. Контроль уровня сахара в крови. Клетчатка замедляет переваривание углеводов, предотвращая быстрые скачки уровня сахара в крови.

5. Содействие долголетию. Диета, богатая клетчаткой, связана со снижением риска хронических заболеваний и более продолжительной и здоровой жизнью.

Чтобы разнообразить потребление клетчатки и одновременно наслаждаться необходимыми питательными веществами, рассмотрите эти пять продуктов, богатых клетчаткой:

1. Ежевика. Чашка ежевики содержит около 7,6 граммов клетчатки, что почти вдвое больше, чем в яблоке среднего размера.

2. Малина. В одной чашке малины содержится около 8 граммов клетчатки, что превосходит содержание клетчатки в яблоках.

3. Чечевица. Чашка вареной чечевицы содержит около 15 граммов клетчатки, что значительно больше, чем в яблоке.

4. Семена чиа. Всего две столовые ложки семян чиа содержат целых 10 граммов клетчатки, что делает их универсальным дополнением к различным блюдам.

5. Артишоки. Вареный артишок среднего размера содержит примерно 10,3 грамма клетчатки, что превышает содержание клетчатки в яблоке.

Включение этих богатых клетчаткой продуктов в ваш рацион поможет вам более эффективно удовлетворять ежедневную потребность в клетчатке.

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