Три кенгуру устроили драку и стали звездами сети

Кенгуру очень сильные и выносливые животные с боевым характером. Вступить в бой и победить – для них почти врожденный животный инстинкт.

Кенгуру – известные забияки. Но их разборки всегда выглядят смешно и комично.

Новое видео с сумчатыми опубликовал YouTube-канал ViralHog.

Кенгуру очень сильные и выносливые животные с боевым характером. Вступить в бой и победить – для них почти врожденный животный инстинкт. С детства они «тренируются» быть хорошими бойцами. Причем тренируются на своих собратьях. И эти потасовки между соплеменниками не всегда невинны и проходят вполне по-взрослому.

В этот раз в сеть попали кадры такой «репетиции» боев. Три кенгуру одного племени играют в бой. Здесь и восторги, и хуки, мощные ноги и хвосты тоже идут в ход во время поединка.

Примечательно, что остальные кенгуру заняли наблюдательную позицию и следят за происходящим. А некоторые из «хвостатых бойцов» в это время тренируются на боксерской груше. Все как у настоящих спортсменов.

Как сообщал Курсор, в Австралии заметили группу редчайших белых кенгуру.

Также Курсор писал о том, что в Австралии кенгуру напал на своего владельца и забил до смерти.