Ученые хотят воскресить птицу, которая вымерла в XVII веке

Эта птица стала жертвой голодных моряков и их домашних животных.

Американские ученые хотят «воскресить» птицу Додо, которую в последний раз видели в природе в 1662 году.

Об этом пишет CNN.

Профессор Бет Шапиро сказала, что уже завершила первый шаг — полное секвенирование генома дронта из древней ДНК — на основе генетического материала, извлеченного из останков Додо в Дании.

Следующим этапом станет сравнение генетической информации с ближайшими родственниками птицы из семейства голубиных — ныне живущим никобарским голубем и вымершим родригским пасьянсом.

Дальше исследователи займутся программированием клеток живого родственника Додо с ДНК вымершей птицы.

Британский палеонтолог Джулиан Хьюм отметил, что о Додо известно очень мало, и это существо окружено множеством мифов.

«Курсор» писал ранее, что представители американской компании Colossal намерены «вернуть к жизни» шерстистых мамонтов, которые исчезли с лица Земли примерно 10 тысяч лет назад. Ученые говорят, что первое животное появится на свет не позднее 2027 года.

Еще мы писали, что исследователи из Австралии планируют с помощью генов жирнохвостых сумчатых мышей «воскресить» тасманийских (сумчатых) волков (Thylacinus cynocephalus), последний представитель которых вымер в далеком 1936 году.

Напомним, что группа международных генетиков решилась на проект, направленный на возрожденные популяции сумчатого волка или тилацина, который обитал когда-то в Австралии и на соседних островах.